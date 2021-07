Réouverture des discothèques : l'Hexagone peut à nouveau danser

Ils sont entrés les premiers pour mettre le feu et retrouver enfin un goût de liberté. Dès l'ouverture, la piste de danse est prise d'assaut. "Ça faisait plus d'un an et ça fait plaisir", "ça fait du bien de reprendre pour nous les étudiants", "ça faisait trop longtemps", lancent des clients à l'intérieur de la discothèque. Mais dehors, c'est une autre ambiance. Avant de renouer avec la fête, il faut sortir ses papiers et montrer patte blanche. Dans les faits, le pass sanitaire n'est pas si simple à faire appliquer. "C'est fastidieux et ça prend beaucoup plus de temps", se plaint un responsable. Certains doivent donc rester à la porte, mais du côté des clients, on accepte les nouvelles règles avec philosophie. Pour retrouver le sourire, le vendredi soir, c'était entrée gratuite pour les primo-vaccinés. Et quand la discothèque se remplit, on oublie rapidement les contraintes et on savoure. Il y a 300 personnes à l'intérieur d'une discothèque. La jauge des 75% n'est pas atteinte, mais pour le gérant, la soirée est tout de même réussie.