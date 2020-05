Réouverture des frontières : aucune coordination au niveau européen

Les pays européens ont rapidement fermé leur frontière au mois de mars et il semble compliqué pour eux de les rouvrir aujourd'hui. Chacun y va de son agenda et de sa méthode. Il y a des réouvertures entre voisins proches, contrevenant ainsi à des principes de non-discrimination envers les autres Européens. Les calendriers sont aussi très différents. Et en dépit de l'accord de Schengen, la souveraineté des États prend immédiatement le dessus quand il s'agit d'une menace sanitaire.