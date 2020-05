Réouverture des frontières : l'odyssée qui attend les touristes en Grèce

Pour tous ceux qui rêvent des plages grecques, il faudra patienter jusqu'au 1er juillet, jour de la réouverture des frontières aux touristes européens. Il est tout de même possible de se rendre aujourd'hui en Grèce avec une dérogation. L'une de nos équipes en a fait l'expérience. Le pays, très peu touché par le coronavirus, prend toutes les précautions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.