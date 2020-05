Réouverture des frontières : qu'est-ce qui va changer en Italie ?

Avant même l'arrivée des premiers touristes étrangers, les règles vont changer dès ce lundi sur les plages italiennes. Désormais, il sera possible de bronzer en restant immobile, mais sous certaines conditions. Les restaurants et les bars seront également de nouveau accessibles. En ouvrant ses frontières aux touristes le 3 juin, l'Italie aura au moins douze jours d'avance sur la plupart des autres pays européens.