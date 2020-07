Réouverture des pubs à Londres

En Angleterre, l'heure est à la reprise d'une vie normale. Les sacro-saints pubs ont pu rouvrir leurs portes aujourd'hui comme les bed and breakfast, les coiffeurs, les musées, les cinémas. Le pub est une tradition dans ce pays, au point que certains parlent même de jour historique de super samedi. D'ordinaire, les rues de Londres sont très animées le samedi soir, les habitants ont-ils alors repris leurs habitudes ?