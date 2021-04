Réouverture des restaurants : pas de distinguo entre vaccinés ou pas

Après cinq mois de fermeture, vous en rêvez. Les terrasses des restaurants, les bars pourraient rouvrir progressivement à la mi-mai. Si aucun calendrier précis n'est encore arrêté, le protocole sanitaire est en cours d’élaboration. Vous n’aurez pas besoin d’être vacciné pour rentrer dans un restaurant. Mais vous devrez sans doute utiliser l’application Tous anti-Covid. Flasher un QR code à l’entrée. Vous serez ainsi tracé, de manière à être prévenu si vous avez croisé une personne contaminée ou un cas contact. “Moi, je suis prêt à jouer le jeu. S’il faut l’installer et utiliser ce système de QR code”, affirme un passant. “Il en faut de toute façon des solutions, en plus du vaccin. Oui, complètement, ça peut être une condition. Moi, je l’accepte”, déclare une autre. Ceux qui n’ont pas de smartphone, laisseront leurs coordonnées sur un cahier de rappel. Les restaurateurs auront-ils l’obligation de contrôler leur client ? Pour l’instant, rien n’est tranché. Mais si tel était le cas, “On le fera, on s’y pliera parce qu’on a envie de travailler. On a vraiment envie de travailler. Sincèrement, ce n’est pas si compliqué que ça que de flasher un QR code dans un établissement”, déclare David Zenouda, un restaurateur à Paris. S’ils sont prêts à jouer le jeu sur le QR code, les restaurateurs ne veulent pas réserver l’accès de leur salle aux seules personnes vaccinées, comme c’est le cas actuellement en Israël , par exemple. Un tel protocole serait d’ailleurs illégal dans notre pays, selon maître Camille Pradel, un avocat dans Paris 8e. “La loi actuellement, elle ne contraint pas d’être vacciné à la Covid. Il n’y a pas de telle obligation. Et donc, on ne peut pas interdire l’accès à un restaurant à quelqu’un au motif, qui ne serait pas vacciné. Ce serait discriminatoire”. Pourtant, pour voyager en Europe, il faudrait bien se munir d’un pass sanitaire qui prouve que le voyageur est soit, vacciné, guéri du Covid-19 ou testé négatif. Ce document pourrait être disponible à partir de la mi-juin.