Réouverture du marché aux puces de Saint-Ouen en attendant les touristes

C'est l'un des lieux les plus visités de la capitale. Le célèbre marché aux puces de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis a rouvert ce samedi. Les antiquaires et les brocanteurs espéraient retrouver les chineurs et les collectionneurs. Ont-ils été au rendez-vous ? Éléments de réponses dans ce reportage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.