Réouverture du Puy du Fou le 11 juin : l'envie d'en découdre

En Vendée, Philippe de Villiers bataille depuis des semaines pour obtenir la réouverture du Puy du Fou, dont il est le fondateur. Son président estime à plus de 30 millions d'euros le montant des pertes, mais se dit fin prêt à rouvrir. Et avant même toute officialisation, il a annoncé hier la date du 11 juin prochain. Le deuxième parc d'attractions de l'Hexagone va maintenant devoir préparer l'accueil du public. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.