Réouverture prochaine des restaurants : le gouvernement a-t-il retenu les leçons du passé ?

Avec la situation sanitaire actuelle encore moins bonne, le gouvernement prévoit une réouverture progressive des terrasses, sans doute durant trois semaines. Dans un second temps, les salles pourront rouvrir, mais avec une jauge limitée de client. Puis enfin, le restaurant pourra être plein, tout en respectant les distanciations. En juin dernier, la distance entre chaque table était d'un mètre. Aujourd'hui, elle est de deux mètres dans les cantines d'entreprise. Une règle à laquelle les restaurateurs souhaitent échapper. Il ne sera plus autorisé de se lever pour aller payer ou de venir à dix convives. Ce nombre sera désormais réduit à six maximum. Les restaurateurs eux devront apprendre à vivre avec moins de clients. Les aides financières de l'État devront encore perdurer plusieurs mois. Enfin, en entrant dans un restaurant, les clients seront obligés d'enregistrer leurs coordonnées comme l'année dernière. Cela via un QR code ou sur un cahier de rappel à défaut d'un smartphone.