Réparable ou pas ? une nouvelle étiquette pour vous aider

Un nouveau logo va apparaître courant janvier sur les appareils électriques et électroménagers. C'est l'indice de réparabilité, il s'agit d'une note de un à dix et de plusieurs couleurs. Le vert indique que réparer l'appareil est facile et peu coûteux. Le jaune si la réparation est possible, mais que les pièces de rechanges coûtent chères. Et le rouge lorsque l'appareil est juste bon à jeter. Cet indice de réparabilité concernera les téléviseurs, les ordinateurs, les smartphones, les machines à laver et les tondeuses à gazon. Pour être bien noté, un appareil devra être facilement démontable. Le fabricant devra surtout s'engager à ce que les pièces soient disponibles sur une longue durée. L'autre critère pour l'annotation, c'est le coût des pièces. Souvent élevé, il décourage les consommateurs qui recourent de moins en moins à un réparateur. La mise en place de cet indice de réparabilité a donc un objectif, celui d'inciter les fabricants à baisser le coût de leurs pièces détachées.