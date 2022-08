Réparations automobiles : pourquoi les prix flambent

Tous les professionnels le disent, la principale explication à la hausse des tarifs, c’est une augmentation des prix des pièces détachées. La cause est la dépendance du secteur automobile à la Chine. La plupart des pièces détachées y sont fabriquées. Mais l’Asie, touchée par des rebonds épidémiques du Covid-19 interrompt régulièrement sa production. Ajoutée à cela, une augmentation du prix des matières premières. Le prix de l'aluminium a doublé en deux ans. Celui du zinc a bondi de 23% depuis l’an dernier. Mais les tarifs en hausse s’expliquent aussi par des réparations plus importantes. Le parc automobile français vieillit. Il a besoin de plus d’entretien. Alors, vous êtes nombreux à jouer les apprentis garagistes pour tenter d’économiser. Et ce n’est pas toujours une bonne affaire selon un professionnel. Il a des frais qui s'ajoutent à la note globale. Elle n’est pas la même pour tout le monde. Il existe des disparités régionales. Étonnement, la région parisienne n’est pas la plus chère. Ce sont les zones plus rurales qui dépensent plus. Auvergne-Rhône-Alpes est en tête. TF1 | Reportage M. Brossard, A. Bacot, J.V. Molinier