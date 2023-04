Réparations : coup double pour le bonus

Un écran de téléphone portable cassé et c’est le drame. Vous vous dites que réparer va vous coûter une fortune, et même quand il s’agit d’un autre problème moins grave, vous hésitez parfois. Pour un téléphone aujourd’hui, le bonus réparation permet d’économiser 25 euros sur la facture si vous changez la caméra, le micro ou la batterie. À partir du premier juillet, ce sera le double, de quoi convaincre de réparer plutôt que de racheter. Le gouvernement souhaiterait que ce bonus s’applique aussi aux écrans cassés. Un bonus réparation en cas d’écran fissuré, de quoi assurer le succès de cette aide et de son label selon les professionnels. « Un écran cassé, ça représente quasiment 75 % de notre business. », affirme Bertrand Lepineau, dirigeant fondateur de réparations de téléphones mobiles « Cash & Repair ». Pour l’instant, seul 20 000 personnes ont bénéficié de ce bonus, surtout pour de l’électroménager. À partir du mois de juillet, le bonus double et passe de 45 à 90 euros pour un ordinateur, de 20 à 40 euros pour un four encastrable. Le bonus réparation est financé grâce à l’éco-contribution que chacun paie en achetant un produit électronique. TF1 | Reportage P. Gallaccio, P. Marcellin, A. Kiraly