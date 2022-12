Repas de fêtes : comment en faire le moins possible

Votre sapin, invités et la table mêmes sont près sauf le repas, mais hors de question de cuisiner. Pour éviter de cuisiner, il y a des plats surgelés ou préparer, livré à domicile, mais aussi, vous pouvez commander un chef qui cuisinera rien que pour vous. Dans ses rayons, un magasin de produit surgelé propose une collection de quinze recettes spécialement pour Noël. Ses produits qui coûtent entre trois et trente euros séduisent beaucoup les clients pour ce réveillon de Noël. Près d’Avignon (Vaucluse), Béatrice a choisi elle aussi de ne pas cuisiner pour Noël, son astuce, commander son repas chez un traiteur, et qui sera livré chez elle. Pour trois repas, elle a dépensé 132 euros, soit 44 euros par personne. Comme elle, 200 clients ont commandé chez le même traiteur pour le repas de Noël. Pour se régaler sans rien faire du tout, Olivier s’est offert les services d’un chef à domicile. À quelques heures du réveillon, ils règlent ensemble les derniers détails. Les courses, le service, et même la vaisselle seront pris en charge par le chef. Le but de ce service est de ramener le restaurant à la maison du client affirmait le chef. Mais ce service d’exception a un prix de 700 Euros, soit 100 Euros par personne. TF1 | Reportage M. Alibert, M. Simon-Le Gall, M. Gatineau