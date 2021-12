Repas de Noël : attention aux sujets qui fâchent

Nous pouvons vous l’annoncer. La tendance 2021 de vos débats de Noël: le Covid. Et petite nouveauté cette année, les discussions animées sur le vaccin. Dans cette famille d'Ille-et-Vilaine, tout le monde s’est fait tester avant de venir. Mais David est le seul à ne pas s’être vacciné. Pour Manon, certaines discussions commencent à devenir légèrement indigestes. Dans le Puy-du-Dôme, autour du gratin de pommes de terre, on disserte sur la présidentielle ou sur les annonces des prochains jours. Soporifique pour la petite Fanny, huit ans, sortie discrètement jouer avec ses cousins. Après réflexion, nous avons trouvé le sujet sur lequel tout le monde s’accorde : le bon goût des plats de Noël. et si quelqu'un n’est pas d’accord, jamais il ne le dira. T F1 | Reportage D. Sitbon, N. Robertson, I. Blonz