Repas de Noël : peut-on se fier au surgelé ?

Ne nécessitant presque aucune préparation, les plats surgelés sont pratiques pour les fêtes de Noël. Les Français optent souvent pour ce genre de produits par manque d'ingrédients, ou de savoir-faire en cuisine. Ils offrent en plus un beau rendu sur la table. Les Français en consomment près de trente-cinq kilos par an par personne.