Repas de réveillon : à la recherche des bons produits

Le compte à rebours du diner de réveillon est lancé. Ce dimanche 30 décembre 2018, l'heure était aux ultimes courses, surtout pour ceux qui ne veulent pas passer trop de temps en cuisine. Après Noël au fourneau, de nombreuses personnes optent pour la facilité et la rapidité. D'autant plus que pour ce dernier repas de l'année, l'improvisation est une tendance qui se confirme. Entre volailles et fruits de mer, les possibilités sont multiples pour faire un bon diner festif. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/12/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.