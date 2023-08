Repassage : le fer au placard

Les vêtements froissés, peut-on les porter ? La réponse est oui pour Arnaud,qui n'a pas de fer à repasser chez lui. Plus facile encore, acheter des vêtements qui ne se froissent pas, à première vue, aucune différence avec les vêtements classiques. Une chemise infroissable, c'est devenu un argument pour la boutique "GEORGESPAUL", qui a vu ses vente augmentées de 12 % par rapport à 2021. On en trouve plusieurs sortes, soit en coton avec un après appliqué sur le vêtement ou en polyamide, la même matière que vos tee-shirts de sport. Comptez entre 80 et 120 euros pour ces modèles. Et si vous refusez de porter du synthétique ou que pour vous le repassage est une galère, il y a toujours le défroisseur à main. D'autres alternatives existent comme le spray défroissant, un mannequin gonflable ou encore la toute nouvelle invention venue tout droit de Corée, l'armoire séchante à vapeur. Nous avons fait le test pour vous et après 39 minutes de mouvements et de vapeurs, notre chemisier est ressorti défroissé. Comptez tout de même 2 000 euros pour ce produits dernier cri. TF1 | Reportage C. Emeriau, G. Bertrand, L. Gorbibus