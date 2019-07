Répétition 14 juillet : comme à la parade

Cette année 2019, le défilé du 14 juillet sera placé sous le signe de la coopération européenne, des blessés de guerre et des nouvelles technologies. À 48 heures de ce rendez-vous, les troupes se sont entraînées à Satory. En tout, 4 200 personnes défileront à pied dimanche. Il s'agit de l'aboutissement de plusieurs mois de préparation pour quelques heures de précision ultime. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/07/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.