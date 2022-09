Repli russe en Ukraine : bataille perdue ou tactique ?

Des cris de victoire, le drapeau ukrainien fièrement dressé, ces scènes se répètent au sud et à l'est du pays. Dans le sillage de l'armée ukrainienne, des carcasses de blindés russes. Des offensives menées au sud vers Mykolaïv, mais aussi au nord dans la région de Kharkiv où la progression est la plus impressionnante. En cinq jours, les Ukrainiens ont pu récupérer plus de 3 000 km² de territoire, dont les villes stratégiques de Koupiansk et Izioum. Elles sont sur les voies d'approvisionnement russe. "C'était une très grosse opération militaire ukrainienne qui était montée, intelligente, qui crée une dynamique de victoire. Les Russes sont sous la pression.. C'est à mon sens, depuis le début de la guerre, la première fois qu'ils sont à ce point sous la pression des Ukrainiens", estime notre expert militaire, Pierre Servent. À Balaklia, les habitants sortent à nouveau dans les rues. Dans la région de Kharkiv, notre envoyée spéciale, Charline Hurel, observe un nouvel espoir. "Nous constatons cet enthousiasme des habitants, mais ils veulent rester prudents. C'est pour ça qu'il y a ce voile de pudeur. Ils nous disent, c'est incroyable, cette percée éclaire de l'armée ukrainienne. En revanche, ils redoutent plus que jamais la réponse de la Russie, parce qu'ils nous le disent, les Russes n'abandonneront pas ce combat tout de suite" dit-elle. Selon certains experts, les Russes tentent désormais de se redéployer vers le sud pour protéger coûte que coûte la région de Donetsk. TF1 | Reportage L. Cloix, C. Chevreton