Report de l'accord sur le Brexit par le Parlement britannique

Si dans les rues de Londres les tensions règnent, dans l'hémicycle, c'est l'imbroglio politique. En effet, après le report surprise du Brexit, voté le 19 octobre 2019, Boris Johnson a demandé un délai de trois mois à Bruxelles. Mais il a également envoyé une autre lettre où il explique qu'il est contre. Par ailleurs, un député pro-Brexit a été chahuté et insulté par des manifestants pro-européens, en sortant du Parlement. Des images qui symbolisent un pays toujours divisé.