Quels représentants pour les gilets jaunes ?

Selon les autorités, les gilets jaunes étaient 130 000 à manifester samedi et 15 000 ce dimanche 2 décembre 2018. Une majorité de manifestants ont déploré les débordements qui ont brouillé leur message. Ils se posent aussi la question de leur représentation au niveau national. Édouard Philippe va renouveler son invitation à Matignon, mais la désignation de délégués semble toujours aussi difficile. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.