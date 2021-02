Répression meurtrière : la tension monte en Birmanie

En Birmanie, Mya Thwate Thwate Khaing est la première victime de la répression militaire. Âgée de 20 ans, elle était une épicière. La jeune femme avait été blessée par balle il y a quelques jours. Ce dimanche matin, les manifestants venus en nombre en voiture ou encore en moto l'ont rendu hommage. Les militaires, eux, n'étaient pas loin. Prêts à réagir, ils surveillent, car ils tirent désormais à balles réelles sur les manifestants qui refusent leur coup d'Etat. Samedi, deux personnes, dont un mineur, ont été tuées. Il y aurait déjà des dizaines de blessés. La répression militaire s'accentue. L'armée concentre tous les pouvoirs administratifs, législatifs et judiciaires. Mais de nombreux Birmans ne l'acceptent pas et ne comptent pas laisser leur pays revenir en arrière. Alors ils inventent des formes de manifestations inattendues. La junte a déjà arrêté des centaines de manifestants à savoir des étudiants, des personnalités politiques et des journalistes.