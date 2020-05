Reprise d'activité des entreprises : le prix de la sécurité sanitaire

Pour les entreprises qui ont repris leurs activités depuis lundi, le déconfinement était la promesse du retour du chiffre d'affaires. Mais il a aussi coûté très cher en aménagement sanitaire. À tel point que certaines sociétés se sont poser la question de rester fermer. Pour absorber ces surcoûts, il y en a qui ont dû augmenter leurs prix de vente. D'autres en revanche n'ont pas pu le faire et s'inquiètent de leur avenir.