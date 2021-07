Reprise de l'épidémie au Portugal : les conditions pour rentrer dans les hôtels et restaurants

À partir de ce week-end, les Portugais ne peuvent plus rentrer dans les restaurants ou les hôtels à moins d'être vaccinés ou de présenter un test Covid négatif. Dans un pays où le variant Delta représente désormais plus de 90 % des cas et où on revient à plus de 3 000 nouvelles contaminations par jour, cette nouvelle mesure rassure. Du côté des touristes par contre, notamment Français, cela complique un petit peu les vacances. En effet, pour celles et ceux qui vont vouloir rentrer dans un restaurant, il va falloir présenter une preuve de vaccination ou le fameux test négatif. Cela peut être un test PCR ou un auto-test de pharmacie. Et il va également falloir s'habituer à ce petit contrôle pour rentrer dans les hôtels du pays. Là aussi, il va falloir présenter un test sanitaire.