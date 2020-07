Reprise de l'épidémie de coronavirus en France : que disent les chiffres ?

Santé publique France explique que la circulation du virus tend à augmenter. Les clusters sont particulièrement surveillés, dont 68 foyers épidémiques en cours d'investigation. Certains comme en Seine-Maritime et à Mayenne sont plus préoccupants. Mais que disent précisément les indicateurs officiels ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/07/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.