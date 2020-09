Reprise de l'épidémie : de nouvelles mesures attendues en début de semaine à Bordeaux

La Gironde est le troisième département où le virus est le plus actif. Alors, les Girondins dans leur ensemble et les Bordelais en particulier ont bien compris que leur vie allait sans doute un peu changer à partir de lundi. Pour l'instant, rien n'est encore décidé, mais des mesures plus strictes devraient être prises par la préfète d'ici deux jours. Christophe Devaux, notre correspondant sur place nous donne quelques pistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.