Reprise de l'épidémie : le gouvernement et les scientifiques en font-ils trop ?

L'autre grand défi qui se pose au gouvernement, mais aussi à chacun d'entre nous, est de savoir comment mesurer la gravité de la reprise de l'épidémie. Sur cette question, nos concitoyens commencent clairement à se diviser, entre ceux qui craignent une deuxième vague et ceux qui trouvent au contraire qu'on en fait beaucoup trop. Un clivage qui existe également dans la communauté scientifique.