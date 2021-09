Reprise des éruptions : les Canaries sous la menace du volcan

Le spectacle est sublime, mais tragique. Le volcan Cumbre Vieja est entré vendredi dans une nouvelle phase de son éruption. La lave s'écoule sans discontinuer sur les flancs recouverts de cendres. La terre gronde et les hommes fuient par la mer uniquement, car les avions sont désormais cloués au sol. Une femme est évacuée par les pompiers. Elle ignore si elle reverra sa maison un jour. Comme elle, 6 200 personnes ont déjà dû quitter leurs habitations. Le magma a englouti 480 bâtiments plus de 190 hectares de l'île. Aucun mort n'est à déplorer. Le danger vient aussi du ciel. En effet, les nuages de cendres s'accumulent depuis une semaine. Ils pourraient affecter la santé des habitants. À haute concentration, ces gaz sont extrêmement toxiques, ou même à concentration moyenne pour les personnes qui vivent autour. Certes, les coulées de lave sont nettement plus lentes qu'il y a quelques jours. Elles sont à plusieurs kilomètres de la côte. Mais le risque, c'est que bientôt ce magma à plus de 1 000° entre en contact avec l'océan Atlantique à 20° environ. La suite dans la vidéo ci-dessus.