Reprise des visites immobilières sous certaines conditions

Après une chute de 31% des transactions en Île-de-France, les visites immobilières ont pu reprendre ce week-end, mais avec des conditions. Tourner une clé, ouvrir des tiroirs, poser des questions et se faire son idée en quelques minutes ne sont pas des tâches évidentes avec le nouveau protocole sanitaire. C'est le cas d'un couple qui avait découvert un appartement en vidéo. Ce dimanche matin, il l'observe enfin dans le détail. Une visite concluante qui s'est déroulée sous certaines conditions : masque sur le visage, gants en latex obligatoires et nettoyage systématique de toutes les surfaces. D'après, Matthieu Fruchard, agent commercial, "il y a trois pages de restrictions tant au niveau de la durée des visites que l'équipement des personnes". Or, pour acheter un appartement, c'est toujours mieux de le voir en vrai, même si l'on a plus trop le temps de s'attarder. Selon les notaires, la reprise des visites ne devrait pas faire repartir le marché de l'immobilier avant plusieurs mois.