Reprise du feu : inquiétude en Gironde

Au milieu des cendres, les pompiers ont sauvé de justesse sa maison. Depuis, Mathieu Lafon, un habitant de Landiras (Gironde), scrute chaque fumée suspecte. "Mais c'est surtout en bas où il y a un petit ruisseau qui passe où il y a encore un peu de fougères, d'herbes et d'arbres ou là ça a tendance un peu à reprendre. Et là, on y va, nous, avec de petits seaux dans le ruisseau. On va éteindre par nos propres moyens", a-t-il souligné. Plus loin dans la commune d'Origne, le garage de Maryse Desenlis, une habitante, a brûlé. Elle craint la suite de l'été. "La semaine prochaine, on est encore en canicule. Donc, on est très très inquiets. Franchement, dès qu'il y ait un hélicoptère, moi la première, je sors. Je regarde dans quelle zone il survole", a-t-elle affirmé. Voilà ce qu'elle redoute : si l'incendie est maîtrisé, il n'est toujours pas éteint. Le feu invisible, bien présent sous terre, peut ressurgir à tout moment. A quelques kilomètres, Guillos et ses 440 habitants étaient cernés par les flammes il y a seulement quelques jours. Depuis leur retour, ils vivent sous la menace des reprises de feu. Des semaines de surveillance attendent encore les pompiers avant de pouvoir déclarer le feu éteint. TF1 | Reportage J. Lacroix-Nahmias, G. Mathé, Q. Trigodet