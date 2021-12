Reprise épidémique : les centres de tests à nouveau pris d'assaut

L'apparition du nouveau variant Omicron incite davantage les Français à se faire dépister. Les demandes de tests explosent et les files d'attente s'agrandissent devant les centres de dépistage. Il faut s'armer de patience. Les raisons sont nombreuses pour expliquer ce retour d'affluence dans les laboratoires. Il y a notamment la reprise des déplacements. Dans la queue, on signale aussi la présence de nombreux enfants. "La classe est fermée depuis mercredi dernier. Donc, elle a eu un test ce jour-là et un autre jeudi pour être sûr", explique le père d'une petite fille dans la vidéo en tête de cet article. Jusqu'à présent, dès le premier cas positif dans une classe, elle fermait pour sept jours. Mais dès demain, la règle change. Si un cas s'avère positif, tous les élèves de la classe seront testés. Et ceux qui seront négatifs pourront revenir. L'embouteillage est également perceptible en pharmacie. Les tests antigéniques ont bondi de 20% cette semaine. Les réfractaires au vaccin y ont beaucoup recours. "Les non vaccinés, quand ils veulent avoir une activité sociale, sont obligés de se faire tester. Même s'ils sont peu nombreux, ils sont quand même un peu moins de la moitié des tests que nous réalisons aujourd'hui", précise Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Pour les non vaccinés, justement, la règle change aussi. Leur pass sanitaire ne sera plus valable 72 heures suivant le dépistage, mais seulement 24 heures. Le test est payant. Entre la 3e dose de vaccin et tous ces tests, les professionnels de santé vont être encore très sollicités. La période des fêtes s'annonce intense pour eux. TF1 | Reportage S. Rang Des Adrets, Q. Trigodet