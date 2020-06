Reprise : seule la moitié des hôteliers a décidé de rouvrir

Le secteur de l'hôtellerie fait partie des victimes de la crise sanitaire. Malgré la reprise, seule la moitié des établissements a rouvert. Mais à Paris, la situation est encore plus compliquée avec un hôtel sur quatre qui a décidé de redémarrer. Une décision qui s'explique par le fait que les étrangers représentent 90% de leur clientèle. A Montmartre, si ces hébergements ne font pas le plein, c'est tout le secteur touristique de la ville qui va connaître un été cauchemardesque. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.