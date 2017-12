Les Républicains élisent leur président ce dimanche 10 décembre

L'élection pour la présidence des Républicains opposera trois candidats. Laurent Wauquiez est le grand favori de ce scrutin, malgré une forte contestation dans sa propre ligue. Le chiffre de la participation des votants, annoncé à 52 000 vers onze heures au siège des Républicains, décidera de la légitimité ou non du vainqueur. Florence Portelli et Maël de Calan sont les deux autres candidats au poste. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.