Républicains et Démocrates : l'impossible réconciliation ?

C'est à croire qu'ils sont désormais incapables de se parler sans vociférer. D'un côté des trumpistes, de l'autre des militants Black Lives Matter. L'espace de quelques secondes, ils s'entendent enfin sur un même slogan. Pour rapprocher ces deux amériques, la victoire de Joe Biden donne de l'espoir dans les rues de Chicago, fief des démocrates. Nous annonçons la nouvelle aux passants, qui estiment que le départ de Donald Trump va apaiser un peu la situation. Mais la réconciliation ne sera pas simple entre l'Amérique des villes pro-Biden et celle des campagnes, pro-Trump. Dans le Wisconsin, nous rencontrons Dylan, presque gêné de nous avouer son vote. Il a voté pour Donald Trump et affirme que cela pourrait lui rendre désagréables auprès de pas mal de gens. Mais il est prêt à en discuter avec n'importe qui. Pour lui, ils sont à un point où ils n'arrivent plus à se parler, alors que s'ils se parlaient vraiment, ils réaliseraient qu'ils ont les mêmes idéaux et les mêmes buts. Un peu plus loin, nous faisons la connaissance de Pitt et Tom, des retraités. Pour eux, la situation ne va pas s'arranger du jour au lendemain et va prendre du temps.