Les Républicains : comment reconstruire la droite ?

Après les résultats catastrophiques des Républicains aux élections européennes, la fronde s'installe de plus en plus au sein du parti. À l'exemple de Ludovic Jolivet, maire de Quimper, qui a rejoint Agir, la droite macroniste. Plusieurs députés menacent même de créer son propre groupe au sein de l'Assemblée nationale. Très contesté, Laurent Wauquiez doit-il quitter ses fonctions ? La question est ouvertement posée en interne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.