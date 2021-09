Requins, dragons de Komodo... la liste rouge des espèces en danger

Il est l’un des symboles du danger, toujours plus grand, qui pèse sur les êtres vivants. Le dragon du Komodo était déjà classé vulnérable. Il est, désormais, en danger. L’avant-dernier stade avant l’extinction. Avec la montée des eaux, 30% de son habitant en Indonésie, devrait disparaître au cours des 45 prochaines années. Comme lui, sur la liste rouge, sur 138 000 espèces étudiées, 28% sont menacées . Un oiseau sur huit, près d’un amphibien sur deux, un mammifère sur quatre. Le but de cette liste n’est pas seulement de recenser les dégâts, elle cherche aussi à analyser les menaces. En cause, le réchauffement climatique, la destruction de l’habitat, notamment due à la déforestation pour les besoins de l’agriculture intensive. Pour les espèces marines, la surpêche est largement pointée du doigt, incarnée par ces chalutiers géants, capables de pêcher 200 tonnes de poissons par jour. Désormais, 37% des raies et des requins sont menacés : 13% de plus qu’en 2014. Seule satisfaction, les quotas de pêche, mis en place depuis plusieurs années, ont permis d’améliorer la situation de quatre espèces de thons. Dans l’Hexagone, depuis de nombreuses années, certaines espèces ont été ciblées. Un des plus grands succès, le bouquetin des Alpes. Quasiment disparu dans les années 60, il y en a près de 9 000 actuellement. Mais cette approche a aussi ses limites. Près d’un cinquième du territoire français est protégé. Notre immense chantier : mieux organiser les zones où l’homme et l’animal doivent cohabiter.