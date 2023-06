Rescapés de Colombie : le retour à la vie

Des pyjamas tout neuf et une équipe médicale aux petits soins. C'est le tout premier jour de convalescence des quatre petits rescapés de la jungle. A l'hôpital militaire de Bogota, au centre de l'attention de tous, ils ont déjà reçu la visite du Président colombien et ont pu ouvrir les premiers cadeaux collectés pour eux en bas de l'établissement. Il va falloir récupérer. Les médecins vont les réalimenter progressivement, mais ils ne souffriraient d'aucune pathologie grave. Seuls survivants du crash d'un petit avion en pleine jungle le 1er mai dernier, la fratrie de quatre enfants a réussi à s'alimenter pendant 40 jours dans ce milieu hostile, d'abord avec un peu de farine se trouvant dans l'appareil, puis en réussissant à cueillir graines et fruits comestibles autour d'eux. Un exploit dû à leur familiarité avec les terrains. Ils appartiennent à la communauté indigène des Uitoto. C'est bien sûr cette débrouillardise qu'ont misée la centaine de militaires et autant d'Autochtones, mobilisés nuits et jours, pour leur recherche avec des outils qui devaient permettre aux enfants de se signaler. TF1 | Reportage F. Leenknegt, E. Fauret