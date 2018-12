Réseaux sociaux : les influenceurs font vendre

Si pour Kylian Mbappé, être suivi par plus de 24 millions de personnes sur les réseaux sociaux n'est pas un métier, d'autres vivent de cette activité. Spécialistes des tendances, les "influenceurs" sont sollicités par beaucoup de marques pour faire vendre leurs produits. Au vu des demandes, des agences spécialisées se sont lancés dans l'aventure pour aider ces marques à les recruter. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/12/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.