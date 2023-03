Réseaux sociaux : le business des influenceurs mieux encadré

Des publicités pour l'alcool, des jeux d'argent et des paris en ligne en toute impunité. Jusqu'ici, rien ou presque ne limitait ces abus sur les réseaux sociaux. De la promotion cachée à l'arnaque à grande échelle, les risques pouvaient être sérieux, car les 150 000 influenceurs recensés en France cumulent des millions de vues. Et derrière les écrans, un public parfois fragile. Désormais, le marketing d'influence va devoir se réguler. "Il s'agit ici de protéger le consommateur, parce qu'en particulier chez les jeunes, ils n'ont aucun moyen de savoir si les produits et les services recommandés par les influenceurs sont de bonne ou de mauvaise qualité ", explique Stéphanie Laporte, experte des réseaux sociaux. Les publicités pour de l'alcool devront respecter les mêmes règles que pour la télévision. La promotion de la chirurgie esthétique sera interdite, de même pour le tabac. Interdit aussi d'utiliser des filtres qui améliorent artificiellement le visage lorsque l'on fait la promotion d'une crème par exemple. En cas de manquement, les influenceurs risquent jusqu'à 300 000 euros d'amendes et deux ans de prison. Leur représentante juge ces mesures trop strictes. En cas d'abus, vous pouvez le signaler sur le site www.signal.conso.gouv.fr. TF1 | Reportage O. Lévesque, P. Rousset