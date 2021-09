Réseaux sociaux : l'église tisse sa toile

“Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit” : ça, c’est l'église comme vous la connaissez. Et ça, c’est la preuve qu’elle est en train de changer. Facebook, Youtube, Tik Tok, les religieux investissent les réseaux sociaux et ça dépote. Frère Paul Adrien d’Hardemare est un prêtre youtubeur, suivi par 29 000 abonnés. Au début, c’était un hobby. Mais le succès de ces premières vidéos a interpellé sa hiérarchie. “Mon supérieur m’a dit. Écoute, là, y’a un truc à faire. Donc, j’ai été assigné dans ce couvent à Évry. On m’a passé dans ce studio. Et puis, ça fait partie maintenant des missions officielles. L’ordre m’encourage à poursuivre. Donc, là, j’ai entre un deux tiers temps et un trois quart temps pour faire mes petites vidéos sur YouTube, sur Instagram”. Il publie deux vidéos par semaine sur sa chaîne YouTube et capte un public que l’église a du mal à toucher. “On vise les 18 - 35 ans, plutôt masculins, parce que c’est exactement le public qui ne va pas à la messe”. Sur Tik Tok, les religieux s’adressent aux adolescents. Plus aucun réseau n’échappe à la Parole divine, alors, l'Église forme ses communicants, les prêtres. Mais aussi des laïcs qui assurent la communication des diocèses. Ils étaient 250, réunis cette semaine, à Lisieux pour développer leur savoir-faire digital. Et ce n’est pas qu’une passion française, le père Lombardi a géré la communication des trois derniers Papes au Vatican. Il voit les réseaux comme une nécessité pour une église en mal de fidèles. L’Église doit aussi faire face à quelques situations délicates. Quand les propos s’écartent du message spirituel officiel, on nous affirme qu’il n’y a aucune censure, le frère Paul Adrien dit bénéficier d’une totale liberté, mais parfois, il doute. “Suivant la vidéo, qui peut être plus ou moins complexe, je peux aller jusqu’à montrer la vidéo à mon supérieur pour lui demander si jamais il est d’accord ou pas”. Depuis qu’il officie en ligne, il assure avoir ramené des fidèles sur le chemin de la foi. De la base au sommet de l'Église, le digital a convaincu tout le monde.