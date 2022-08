Réservation de dernière minute : toujours une bonne affaire ?

Réserver ses vacances à la dernière minute n'a jamais été aussi tendance. C'est un bon plan pour certains et les prix explosent pour d'autres. Peut-on encore faire de bonnes affaires ? Il ne reste plus que quelques heures pour préparer les valises. Une famille vient juste de réserver ses vacances. Dans deux jours, elle va partir en direction d'un camping au bord d'un lac à 600 euros la semaine pour quatre, au lieu de 1 200 euros. C'est une bonne affaire dénichée sur un site spécialisé. Comment fonctionnent ces sites internet ? Pourquoi les prix sont-ils cassés à la dernière minute ? Allons voir comment ça se passe chez le leader européen du secteur. Au bout du fil, un tour-opérateur en Tunisie. Il a déjà acheté des vols et des chambres d'hôtel qui ne trouvent pas preneur. Pour éviter une perte financière, il accepte que le site les vende avec une ristourne de 40%. Objectif : écouler 50 séjours invendus pour la semaine suivante. Chronomètre, bannière... Grâce à des techniques de mise en avance sur le site, tous les séjours seront vendus. Mais attention ! Réserver ses vacances à la dernière minute est loin d'être un bon plan à chaque fois. Amandine a repéré un séjour à 1 000 euros, il y a trois semaines, dans une agence. La suite dans le reportage en tête de cet article. TF1 | Reportage N. Pellerin, A. Benaouina, S. Fortin