Réservation en hausse : la revanche du mois de juillet

Parmi les juillettistes, il y a les convaincus. Et il y a ceux qui en découvrent les avantages. Les juillettistes sont de plus en plus nombreux et beaucoup profitent du camping pour leurs vacances comme Jérôme et Isabelle, arrivés ce samedi après-midi d'Auxerre. Ils s'installent dans un mobil-home de Lacanau. Une location moins chère permet quelques extras. Dans ce camping, la location coûte 20% moins chère la première quinzaine de juillet, comparé au mois d'août. Les emplacements en tente ne seront pas non plus au tarif haute saison. Le mois de juillet y gagnerait deux millions de touristes cette année. Il n'y a plus de place libre dans ce camping de Normandie. Une économie touristique boostée par la clientèle française de plus en plus locale. Une famille a choisi son lieu de vacances à 30 minutes de leur maison et ne regrette pas du tout son choix. Comme en 2021, le mois de juillet était le plus privilégié. T F1 | Reportage E. Braem, T. Copleux, J. Thieux