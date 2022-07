Réservations des vacances : faites-vous une bonne affaire ?

Séjour d'une semaine en famille, week-end en amoureux, escapade en solitaire à l'autre bout du monde. Pour réserver un hôtel, neuf Français sur dix préfèrent utiliser une plateforme en ligne. Booking, Expedia, Trivago ... Elles sont une dizaine à comparer pour vous des milliers d'hébergements. Comment ces classements sont-ils établis ? Est-il toujours un bon plan de réserver sur ces sites ? Pour le vérifier, nous avons sélectionné une destination dans le pays, sur la côte bretonne. En haut du classement de ce célèbre comparateur, on trouve une chambre à 70 euros la nuit. Nous appelons l'hôtel. La chambre est neuf euros moins chère sur la plateforme qu'en direct, mais elle n'est pas remboursable en cas d'annulation. Hôtel suivant le mieux classé dans la catégorie "prix". À 66 euros la nuit, la réceptionniste nous la propose à 59 euros. Sur dix hôtels appelés ce jour-là, huit nous ont proposé des prix moins élevés en direct que sur les comparateurs. Parmi eux, cet hôtelier indépendant nous a expliqués pourquoi. Les centrales de réservation lui prélèvent entre 15 % et 20 % de commission sur chaque vente. C'est pourquoi il répercute presque la totalité de ce montant sur les chambres proposées sur ces plateformes. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. TF1 | Reportage T. Leproux, A. Mersi