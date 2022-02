Réservations record : une énorme envie de vacances

Le téléphone ne cesse de sonner et les arrivées s’enchaînent dans cet hôtel de montagne. Cette embellie devrait perdurer. D’après une récente étude, 45 millions de Français envisagent de partir en vacances cette année 2022. Du jamais vu depuis dix ans. Les remontées mécaniques sont de nouveau accessibles . Un bonheur pour les vacanciers. S’évader coûte que coûte après une période de crise sanitaire très contraignante. Peu importe si pour y parvenir, il faut parfois s’armer de patience. Cette année, rares sont ceux qui songent à la dépense. Astride et Alice sont parties à Arcachon sur un coup de tête. Profiter pleinement : c’est ce que constatent les restaurateurs en ces vacances de février. Les Français ont aussi augmenté le budget moyen de leurs vacances : 2 500 euros par foyer et par an, soit 150 euros de plus qu’en 2019. C’est également une conséquence du Covid. Pour cette spécialiste du tourisme, le confinement a entraîné une baisse des dépenses, loisirs et bien-être. On part parfois très loin. Alors que les tarifs des voyages sont en hausse de 20% en moyenne, un tiers des vacanciers envisage de s'envoler vers l’étranger. T F1 | Reportage C. Casanova, K. Berg, E. Braem