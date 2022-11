Réserve d'eau : les méga-bassines de la discorde

Imaginez une gigantesque piscine qui peut faire jusqu'à 18 hectares, soit plus de dix terrains de football, creusée au beau milieu des champs, dix à quinze mètres de profondeurs et au fond, une bâche en plastique. L’idée n’est pas de recueillir l’eau de pluie, mais de pomper l’eau dans les nappes phréatiques. À quoi servent les bassines ? Il en existe une cinquantaine en Poitou-Charentes. Elles sont devenues nécessaires par les agriculteurs touchés par la sécheresse, notamment ceux qui cultivent du maïs, très gourmand en eau. Quand les remplit-on ? Le risque écologique est d’assécher la nappe phréatique. Les pompages doivent donc se cantonner à des périodes de pluies intenses, et sont contrôlés par chaque préfecture. Sont-elles efficaces ? Selon certaines associations de défense de l’environnement, près de 20% de l’eau pourrait être perdue par simple évaporation. À plus long terme, des experts craignent que les bassins de rétention ne masquent un problème plus profond, celui de l’assèchement du sol. TF1 | Reportage J. de Francqueville, M. Monnier, K. Moreau