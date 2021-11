Réservoirs d'eau : des manifestants dénoncent la construction des bassines dans les Deux-Sèvres

Ils ont choisi la désobéissance civile. Malgré les interdictions et les barrages de gendarme, près de 2 000 manifestants sont parvenus à démanteler cette bassine. Un vaste réservoir d'eau destiné à l'irrigation agricole qu'ils jugent néfaste. "On vient de passer devant la rivière "Le Mignon" à Mauzé-sur-le-Mignon. Pendant cinq mois de l'année, il n'y a plus d'eau dedans, parce qu'elle est pompée", se plaint un manifestant. Une quinzaine de nouveaux bassins vont être construits dans les Deux-Sèvres. Les manifestants craignent leurs impacts sur le Marais poitevin, deuxième zone humide de l'Hexagone. Trois gendarmes ont été blessés. Les agriculteurs propriétaires du bassin endommagé déplorent les dégâts ce dimanche matin. Deux camps s'opposent aujourd'hui. Les agriculteurs défendent les réservoirs qui leur permettent de mieux vivre les périodes de sécheresse en ne prélevant que les surplus d'eau. D'ailleurs, un bassin est le premier d'une série de seize en construction dans la région. Au total, 450 agriculteurs devraient bénéficier de cette eau pour irriguer leur champ.