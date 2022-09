Résidences secondaires : les Bretons veulent pouvoir se loger

Marie Le Flao a 21 ans. Elle travaille dans une boutique. Elle perçoit donc un revenu mensuel, mais elle doit vivre encore chez son père. Cela fait un an qu'elle cherche désespérément une maison en location. Le prix de la location est trop cher. Depuis le confinement, l'achat des résidences secondaires et les locations vacancières ont explosé en Bretagne. La situation devient impossible pour la population locale. Alors, des collectifs ont manifesté ce samedi matin, notamment à Concarneau dans le Finistère. Bastien, commercial et Guillaume, salarié associatif, y étaient. Ce dernier a dû déménager quatre fois en trois ans. "La plupart du temps, on doit partir en juillet puisque l'appartement va être loué par Airbnb", précise-t-il. Alors, les prix ne cessent de grimper sur le marché. Avec des revenus confortables, Soraya, médecin, a bataillé pourtant plusieurs mois pour trouver une location à l'année dans cette ville de Concarneau. Le prix du loyer est de 900 euros par mois, soit une augmentation de 30 % au cours des trois à quatre dernières années. Des voix s'élèvent donc actuellement pour réguler le marché de l'immobilier. Statut de résident annuel ou classement du territoire en zone tendue, la balle est dans le camp politique. TF1 | Reportage B. Boisrobert, P.F. Watras