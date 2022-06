Résistants : faire vivre leur mémoire

Dans leur grande malle, ils transportent des souvenirs ou plus exactement des morceaux d'histoire. Leur mission est de transmettre à la nouvelle génération, la mémoire de leur région, les Pyrénées-Orientales pendant la Seconde Guerre mondiale. Gilles Glen et son association a créé un jeu d'énigme pour expliquer aux enfants les combats des résistants. Retrouvé par exemple des messages dissimulés dans les vélos, comme à l'époque. Une leçon déguisée en jeu pour que cette classe de CM2 comprenne comment des réseaux organisaient le passage de Juifs et de soldats français vers l'Espagne. Tout est vrai : le stratagème des résistants et les risques pris à l'époque. La boutique de madame Martin, l’abbé Ginoux... Pour créer les énigmes, les bénévoles du Souvenir français ont remonté les traces de la résistance et retrouvé ces lieux emblématiques. Des destins certes extraordinaires, mais qu'en reste-t-il près de 80 ans plus tard ? Pour que ces histoires ne se perdent pas, ils ont emmené ces élèves de troisième sur place, emprunter avec eux les mêmes chemins que les résistants. Désormais, c'est aux jeunes de raconter. Pour fuir la France, ils se cachaient ensuite dans des wagons. À la fin de ce voyage initiatique, les collégiens sont allés voir les côtes espagnoles. Juste devant eux, la liberté, si proche aujourd'hui, si loin hier. TF1 | Reportage M. Guiheux, R. Reverdy