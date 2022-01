Résolutions : serez-vous gentils en 2022 ?

Faire un peu le ménage dans notre façon de vivre, dans nos attitudes du quotidien. Voilà à quoi servent les bonnes résolutions. Alors, en les écrivant, certaines paraissent classiques. En vous interrogeant, on pensait entendre parler de régime ou de cigarette à proscrire. Mais l'actualité a pris le dessus : avoir de la discipline, sortir du Covid. Pour cela, les traditionnelles résolutions, d'ordinaire tournées vers soi-même, sont allées progressivement vers les autres. "Être un peu plus tolérant", confie un homme. "Faire en sorte que les gens soient à nouveau fraternels les uns avec les autres car la gentillesse manque", espère une mère de famille, au micro du JT de TF1. À en croire ces archives de 1950, légèrement surjouées, la gentillesse nous manque depuis longtemps. Cette vertu ne serait donc pas forcément l'apanage des adultes contrairement aux enfants, qui sont pour la plupart experts en la matière. Mais le défi est de rester gentil en grandissant. Teddy Riner en est l'exemple parfait. Le triple champion olympique de judo est gentil et fort à la fois. "Être gentil n'est pas une faiblesse. C'est vrai que lorsqu'on parle du mot gentil, parfois, on l'assimile à la faiblesse. Le judo est un sport qui m'a permis de rester cette personne gentille, apprendre à évoluer avec son voisin, se mettre à la place des autres, donner, prendre du temps pour l'autre", précise-t-il. Mais au quotidien, dans la rue, dans les transports ou chez les commerçants, y fait-on attention ? "Quelque part, c'est acquis, en période de stress comme c'est le cas actuellement, dès fois, on se perd un petit peu", constate un père de famille. Découvrez l'intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus. TF1 | Reportage S. Millanvoye, J.P. Héquette