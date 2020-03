Respect du confinement à Paris : la brigade fluviale en renfort sur la Seine

Le Premier ministre a annoncé vendredi la prolongation du confinement pour au moins deux semaines, soit jusqu'au 15 avril prochain. Mais si l'annonce est soutenue par une immense majorité de la population, certains continuent de prendre des libertés avec les interdictions. A Paris, la brigade fluviale a prêté main-forte aux policiers. A l'échelle nationale, les forces de l'ordre ont déjà dressé 250 000 procès verbaux pour non respect des mesures de confinement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.